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Выставку к столетию Украинской революции 1917 года открыли в Киеве

Выставку к столетию Украинской революции 1917 года открыли в Киеве

Киев • УНН

 • 24427 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Национальном музее истории Украины презентовали выставку "100 лет Украинской революции. Возрожденное государство". Об этом сообщает корреспондент УНН.

На выставке были представлены малоизвестные и уникальные артефакты времен Украинской революции 1917-1921 гг. из фондов Национального музея истории Украины.

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Среди самых заметных экспонатов чудом сохранившийся флаг Мошенского сельского казачьего куреня (изготовлен ориентировочно в 1917-1920 гг.) оригиналы редких почтовых карточек и фотографий массовых демонстраций 1917 в Киеве и других городах Украины; оригинальные печати украинских военных формирований периода 1917-1921 гг .; избирательные списки кандидатов в Учредительное собрание по Киевскому избирательному округу 1917 г.; оригиналы рукописей и фотографии Председателя Украинской Центральной Рады Михаила Грушевского и Главного атамана УНР Симона Петлюры; печатная машинка Льва Чикаленко, использовавшейся во время работы в Генеральном Секретариате Украинской Центральной Рады.

Выставка в Национальном музее истории продлится до 29 марта.

Как сообщал УНН, в столице представили выставку уникальных старинных карт Киевщины.

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