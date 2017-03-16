Выставку к столетию Украинской революции 1917 года открыли в Киеве

На выставке были представлены малоизвестные и уникальные артефакты времен Украинской революции 1917-1921 гг. из фондов Национального музея истории Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выставка карт подземных рек Киева открылась в столичном метро

Среди самых заметных экспонатов чудом сохранившийся флаг Мошенского сельского казачьего куреня (изготовлен ориентировочно в 1917-1920 гг.) оригиналы редких почтовых карточек и фотографий массовых демонстраций 1917 в Киеве и других городах Украины; оригинальные печати украинских военных формирований периода 1917-1921 гг .; избирательные списки кандидатов в Учредительное собрание по Киевскому избирательному округу 1917 г.; оригиналы рукописей и фотографии Председателя Украинской Центральной Рады Михаила Грушевского и Главного атамана УНР Симона Петлюры; печатная машинка Льва Чикаленко, использовавшейся во время работы в Генеральном Секретариате Украинской Центральной Рады.

Выставка в Национальном музее истории продлится до 29 марта.

Как сообщал УНН, в столице представили выставку уникальных старинных карт Киевщины.