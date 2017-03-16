Виставку до сторіччя Української революції 1917 року відкрили у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Національному музеї історії України презентували виставку "100 років Української революції. Відроджена держава". Про це повідомляє кореспондент УНН.
На виставці були представлені маловідомі та унікальні артефакти доби Української революції 1917–1921 рр. з фондів Національного музею історії України.
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Серед найпомітніших експонатів дивом збережений прапор Мошенського сільського козачого куреня (виготовлений орієнтовно в 1917-1920 рр.); оригінали рідкісних поштових карток та фотографій масових демонстрацій 1917 р. в Києві та інших містах України; оригінальні печатки українських військових формувань періоду 1917-1921 рр.; виборчі списки кандидатів до Установчих зборів по Київській виборчій окрузі 1917 р.; оригінали рукописів та фотографії Голови Української Центральної Ради Михайла Грушевського та Головного отамана УНР Симона Петлюри; друкарська машинка Левка Чикаленка, що використовувалася ним під час роботи в Генеральному Секретаріаті Української Центральної Ради.
Виставка у Національному музеї історії триватиме до 29 березня.
Як повідомляв УНН, у столиці представили виставку унікальних старовинних мап Київщини.