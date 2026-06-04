Высший антикоррупционный суд получит новое помещение - Свириденко
Киев • УНН
Правительство выделило ВАКС новое здание в Киеве, где ранее базировались подразделения Минэкономики. Это решение обеспечит надлежащие условия для работы антикорсуда.
Правительство обеспечило новое помещение для размещения Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.
Здание находится в Киеве, отвечает всем техническим требованиям и требованиям безопасности, а также обеспечивает потребности для дальнейшего развития судопроизводства
По ее словам, в помещении ранее размещалась часть структурных подразделений Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Решение Правительства предусматривает поэтапное перемещение государственных органов в новое помещение, чтобы обеспечить бесперебойную работу обоих институтов.
Справка
Высший совет правосудия в докладе о состоянии обеспечения независимости судей в Украине за 2025 год обратил внимание на то, что ситуация с обеспечением ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС надлежащими постоянными помещениями до сих пор остается нерешенной.
В то же время решение указанного вопроса является критически важным для обеспечения стабильного и бесперебойного осуществления правосудия по делам о коррупционных правонарушениях высшего уровня и имеет стратегическое значение для выполнения Украиной международных обязательств, отметили в ВСП.
Уже более шести лет Высший антикоррупционный суд работает без соответствующей инфраструктуры — правосудие осуществляется в нескольких разрозненных зданиях, часть из которых являются временными и не соответствуют требованиям безопасности и функциональности.