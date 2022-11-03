Вывод вполне очевиден: Зеленский отреагировал на заявление МАГАТЭ по поводу "грязной бомбы"

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"Есть сегодня (3 ноября - ред.) заключение МАГАТЭ – вполне очевидно. Миссия организации посетила все те объекты, которые упоминали представители россии, когда рассказывали свои фантазии о так называемой грязной бомбе. Мы пригласили МАГАТЭ чтобы они проверили, мы предоставили им полную свободу действий на соответствующих объектах, и имеем четкие и неопровержимые доказательства того, что никто в Украине никакой "грязной бомбы" не создавал и не создает. И единственное, что грязное в нашем регионе сейчас, – это головы тех в москве, кто, к сожалению, захватил контроль над российским государством и терроризирует Украину и весь мир", - сказал Зеленский.

Добавим

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершили проверки на трех объектах в Украине по приглашению Киева, чтобы сорвать дезинформационную кампанию рф по "грязной бомбе", - по данным МАГАТЭ, признаков незадекларированной ядерной деятельности и материалов не обнаружено.