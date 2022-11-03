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МАГАТЕ завершила перевірки в Україні після розмов рф про "брудну бомбу": не виявили ознак незаявленої ядерної діяльності

МАГАТЕ завершила перевірки в Україні після розмов рф про "брудну бомбу": не виявили ознак незаявленої ядерної діяльності

Київ • УНН

 • 223144 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили перевірки на трьох об'єктах в Україні на запрошення Києва, щоб зірвати дезінформаційну кампанію рф щодо "брудної бомби", - за даними МАГАТЕ, ознак незадекларованої ядерної діяльності та матеріалів не виявлено, повідомив сьогодні генеральний директор організації Рафаель Маріано Гроссі, пише УНН.

Цитата

«На запит уряду України я негайно направив інспекторів у три місця для виконання їх незамінної технічної та незалежної ролі у перевірці фактів на місцях. Протягом кількох днів вони прибули туди та провели свою діяльність...» — сказав Гроссі.

«Наша технічна та наукова оцінка результатів, які ми отримали досі, не виявила жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у цих трьох місцях. Крім того, ми повідомимо про результати відбору проб довкілля якнайшвидше», — сказав він.

Деталі

Письмові запити України до МАГАТЕ щодо направлення груп інспекторів були надіслані після того, як російська федерація висунула звинувачення у діяльності на трьох об'єктах – в Інституті ядерних досліджень у Києві, Східному гірничо-збагачувальному комбінаті у Жовтих Кодах та ВО «Південний машинобудівний завод» у Дніпрі.

Як повідомляється, за останні кілька днів інспектори змогли провести всі заходи, які планувало провести МАГАТЕ, і їм надали безперешкодний доступ до об'єктів. "На основі оцінки наявних на сьогодні результатів та інформації, наданої Україною, Агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у місцях", - сказано у заяві.

Інспектори також відібрали проби навколишнього середовища для аналізу у лабораторіях.

Генеральний директор Гроссі наголосив, що МАГАТЕ, як і раніше, готове продовжувати таку діяльність з перевірки в Україні, щоб перевірити відсутність незаявленої діяльності та матеріалів і тим самим запобігти будь-якому неправомірному використанню таких матеріалів.

Раніше

Голова МЗС Кулеба повідомив, що закликав МАГАТЕ негайно направити експертів на мирні об’єкти в Україні, які росія брехливо описує як місця розробки "брудної бомби", і в організації погодилися.

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