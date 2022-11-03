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МАГАТЭ завершила проверки в Украине после разговоров рф о "грязной бомбе": не выявили признаков незаявленной ядерной деятельности

МАГАТЭ завершила проверки в Украине после разговоров рф о "грязной бомбе": не выявили признаков незаявленной ядерной деятельности

Киев • УНН

 • 223139 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершили проверки на трех объектах в Украине по приглашению Киева, чтобы сорвать дезинформационную кампанию рф по "грязной бомбе", - по данным МАГАТЭ, признаков незадекларированной ядерной деятельности и материалов не обнаружено, сообщил сегодня генеральный директор организации Рафаэль Мариано Гросси, пишет УНН.

Цитата

«По запросу правительства Украины я немедленно направил инспекторов в три места для выполнения их незаменимой технической и независимой роли в проверке фактов на местах. В течение нескольких дней они прибыли туда и провели свою деятельность...» — сказал Гросси.

«Наша техническая и научная оценка результатов, которые мы получили до сих пор, не выявила никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в этих трех местах. Кроме того, мы сообщим о результатах отбора проб окружающей среды как можно скорее», — сказал он.

Детали

Письменные запросы Украины к МАГАТЭ о направлении групп инспекторов были направлены после того, как российская федерация предъявила обвинения в деятельности на трех объектах – в Институте ядерных исследований в Киеве, Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Кодах и ПО "Южный машиностроительный завод" в Днепре.

Как сообщается, за последние несколько дней инспекторы смогли провести все мероприятия, которые планировало провести МАГАТЭ, и им предоставили беспрепятственный доступ к объектам. "На основе оценки имеющихся на сегодняшний день результатов и информации, предоставленной Украиной, Агентство не выявило никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в местах", - сказано в заявлении.

Инспекторы также отобрали пробы окружающей среды для анализа в лабораториях.

Генеральный директор Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ по-прежнему готово продолжать такую ​​деятельность по проверке в Украине, чтобы проверить отсутствие незаявленной деятельности и материалов и тем самым предотвратить любое неправомерное использование таких материалов.

Ранее

Глава МИД Кулеба сообщил, что призвал МАГАТЭ немедленно направить экспертов на мирные объекты в Украине, которые россия лживо описывает как места разработки "грязной бомбы", и в организации согласились.

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