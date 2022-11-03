Висновок цілком очевидний: Зеленський відреагував на заяву МАГАТЕ щодо "брудної бомби"

Цитата

"Є сьогодні (3 листопада - ред.) висновок МАГАТЕ – цілком очевидний. Місія організації відвідала всі ті об’єкти, які згадували представники росії, коли розповідали свої фантазії про так звану брудну бомбу. Ми запросили МАГАТЕ, щоб вони перевірили, ми надали їм повну свободу дій на відповідних об’єктах, і маємо чіткі й неспростовні докази того, що ніхто в Україні жодної "брудної бомби" не створював і не створює. І єдине, що є брудне в нашому регіоні зараз, – це голови тих у москві, хто, на жаль, захопив контроль над російською державою й тероризує Україну та весь світ", - сказав Зеленський.

Додамо

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили перевірки на трьох об'єктах в Україні на запрошення Києва, щоб зірвати дезінформаційну кампанію рф щодо "брудної бомби", - за даними МАГАТЕ, ознак незадекларованої ядерної діяльності та матеріалів не виявлено.