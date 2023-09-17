Высланный из Молдовы глава Sputnik Moldova предположительно является офицером вс рф – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Глава российского агентства Sputnik Молдова виталий денисов, которого депортировали из Молдовы, предположительно является кадровым российским офицером 72-го центра специальной службы (в/ч 54777), который в интересах ГРУ занимается информационными вбросами и дезинформацией зарубежной аудитории. Об этом говориться в расследовании российского проекта The Insider, передает УНН.
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«денисов имеет весьма опосредованное отношение и, предположительно, является кадровым офицером 72-го центра специальной службы (в/ч 54777), который в интересах ГРУ занимается информационными вбросами и дезинформацией зарубежной аудитории», - говориться в сообщении.
Также отмечается, что денисов имеет украинские корни.
«Виталий Денисов родился в 1967 году в Закарпатской области и после школы поступил во Львовское высшее военно-политическое училище ЛВВПУ, где готовили организаторов культурно-просветительской работы (политруков) и военных журналистов», - говориться в сообщении.
Отмечается, что ЛВВПУ, где учился денисов, переименовали в Академию сухопутных войск Украины. В июле этого года российская армия нанесла удар по академии ракетами «Калибр» и разрушила один из корпусов.
В расследовании говориться, что в 1988 году денисову выдали удостоверение ДБ 035837, подписанное заместителем начальника училища генерал-лейтенантом олегом золотаревым. В 1992 году курсант денисов отказался принимать присягу Украине и вместе с другими отказниками из ЛВВПУ перебрался в москву.
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«Его поселили недалеко от штаб-квартиры ГРУ в офицерском общежитии по адресу Хорошевское шоссе дом 38. Как видно из налоговой базы данных, он числился сотрудником главного печатного органа Минобороны газеты «Красная звезда», а его наставником был ветеран советской военной журналистики Геннадий Миронович, которого во время вторжения в Афганистан прикомандировали к штабу 40-й армии», - говориться в сообщении.
Также сообщается, что в 2016 году офицеру денисову присвоили звание полковника ВДВ, а в 2019 году назначили главным редактором Sputnik в Южной Осетии. Там он отметился громким скандалом, когда заявил, что кто-то пытался его отравить бытовым газом, и даже разместил фото поврежденных металлических шлангов. Однако проведенная проверка с участием КГБ Южной Осетии показала, что шланг был старым и износился.