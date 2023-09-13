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Из Молдовы выслали главу российского пропагандистского агентства

Из Молдовы выслали главу российского пропагандистского агентства

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Главу российского агентства Sputnik Молдова виталия денисова 13 сентября выслали из Молдовы, выдав ему запрет на въезд в страну на 10 лет. В правительстве Молдовы, комментируя его высылку, заявили, что он непрерывно занимается "распространением фейков, дезинформацией и пропагандой". И власть, выслав главу этого издания, защищает интересы граждан Молдовы, передает УНН.

Детали

Телеграм-канал Sputnik сообщал, что главу Sputnik Молдова виталия денисова 13 сентября выслали из Молдовы, выдав ему запрет на въезд в страну на 10 лет.

Издание NewsMaker сообщало, что в правительстве Молдовы прокомментировали высылку из страны Виталия Денисова.

"Власти не допустят распространения фейковых новостей. Учреждение, в которое входит этот гражданин, непрерывно занимается информационными атаками, ложью, пропагандой и дезинформацией. У нас четкий посыл - мы защищаем интересы граждан Молдовы. Мы не должны позволять разъединять нас или ослаблять страну с помощью пропаганды или злонамеренной информации. Это зависит от каждого из нас, от всего общества, независимо от политической принадлежности или языка, на котором мы говорим", - сказал пресс-секретарь правительства Даниэл Водэ.

В Генинспекторате миграции сообщили, что 56-летнего гражданина россии 13 сентября под конвоем выслали из Молдовы.

"Решение о выдворении иностранца принято в связи с его вмешательством во внутренние дела Молдовы, что создает угрозу информационной безопасности нашей страны", - говорится в сообщении миграционной службы.

Sputnik Moldova - молдавский филиал новостного агентства Sputnik, которое, в свою очередь, входит в государственный российский медиахолдинг "россия сегодня".

Дополнение

Часть российских дипломатов и сотрудников российского посольства в Молдове 14 августа вылетели из Кишинева в Россию.

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