З Молдови вислали главу російського пропагандистського агентства
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Главу російського агентства Sputnik Молдова віталія денисова 13 вересня вислали з Молдови, видавши йому заборону на в'їзд до країни на 10 років. В уряді Молдови, коментуючи його висилку, заявили, що він безперервно займається "розповсюдженням фейків, дезінформацією і пропагандою". І влада, виславши главу цього видання, захищає інтереси громадян Молдови, передає УНН.
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Телеграм-канал Sputnik повідомляв, що главу Sputnik Молдова віталія денисова 13 вересня вислали з Молдови, видавши йому заборону на в'їзд до країни на 10 років.
Видання NewsMaker повідомляло, що в уряді Молдови прокоментували висилку з країни Віталія Денисова.
"Влада не допустить поширення фейкових новин. Установа, до якої входить цей громадянин, безперервно займається інформаційними атаками, брехнею, пропагандою і дезінформацією. У нас чіткий посил - ми захищаємо інтереси громадян Молдови. Ми не повинні дозволяти роз'єднувати нас або послаблювати країну за допомогою пропаганди або зловмисної інформації. Це залежить від кожного з нас, від усього суспільства, незалежно від політичної приналежності або мови, якою ми розмовляємо", - сказав прес-секретар уряду Даніел Воде.
У Генінспектораті міграції повідомили, що 56-річного громадянина росії 13 вересня під конвоєм вислали з Молдови.
"Рішення про видворення іноземця ухвалили у зв'язку з його втручанням у внутрішні справи Молдови, що створює загрозу інформаційній безпеці нашої країни", - ідеться в повідомленні міграційної служби.
Sputnik Moldova - молдавська філія новинного агентства Sputnik, яке, зі свого боку, входить до державного російського медіахолдингу "россия сегодня".
Доповнення
Частина російських дипломатів і співробітників російського посольства в Молдові 14 серпня вилетіли з Кишинева до Росії.