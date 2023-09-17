Висланий із Молдови глава Sputnik Moldova імовірно є офіцером вс рф - ЗМІ

Цитата

«денисов має вельми опосередкований стосунок і, імовірно, є кадровим офіцером 72-го центру спеціальної служби (в/ч 54777), який в інтересах ГРУ займається інформаційними вкиданнями та дезінформацією зарубіжної аудиторії», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що денисов має українське коріння.

«Віталій Денисов народився 1967 року в Закарпатській області та після школи вступив до Львівського вищого військово-політичного училища ЛВВПУ, де готували організаторів культурно-освітньої роботи (політруків) і військових журналістів», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ЛВВПУ, де навчався денисов, перейменували на Академію сухопутних військ України. У липні цього року російська армія завдала удару по академії ракетами «Калібр» і зруйнувала один із корпусів.

У розслідуванні йдеться, що 1988 року денисову видали посвідчення ДБ 035837, підписане заступником начальника училища генерал-лейтенантом олегом золотарьовим. У 1992 році курсант денисов відмовився складати присягу Україні і разом з іншими відмовниками з ЛВВПУ перебрався до москви.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З Молдови вислали главу російського пропагандистського агентства

«Його поселили недалеко від штаб-квартири ГРУ в офіцерському гуртожитку за адресою Хорошевське шосе будинок 38. Як видно з податкової бази даних, він значився співробітником головного друкованого органу Міноборони газети "Червона зірка", а його наставником був ветеран радянської військової журналістики Геннадій Миронович, якого під час вторгнення до Афганістану відрядили до штабу 40-ї армії», - ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що 2016 року офіцеру денисову присвоїли звання полковника ВДВ, а 2019 року призначили головним редактором Sputnik у Південній Осетії. Там він відзначився гучним скандалом, коли заявив, що хтось намагався його отруїти побутовим газом, і навіть розмістив фото пошкоджених металевих шлангів. Однак проведена перевірка за участю КДБ Південної Осетії засвідчила, що шланг був старим і зносився.