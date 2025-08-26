$41.430.15
Вышел официальный трейлер фильма Антона Птушкина "Антарктида"

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Вышел официальный трейлер фильма Антона Птушкина "Антарктида", показывающий жизнь полярников на станции "Академик Вернадский". Премьера ленты состоится 4 сентября.

Вышел официальный трейлер фильма Антона Птушкина "Антарктида"

Вышел официальный трейлер полнометражной ленты "Антарктида" от украинского телеведущего и путешественника Антона Птушкина. Фильм показывает жизнь и работу полярников на станции "Академик Вернадский" и невероятные пейзажи ледяного континента. Премьера состоится 4 сентября, пишет УНН.

Трейлер фильма уже доступен зрителям. Это вторая полнометражная режиссерская работа Птушкина после трогательного документального проекта "Мы, наши любимцы и война" 2024 года. Это документальная лента, главные роли в которой исполнили, в частности, пес Патрон и кошка Шафа и многие другие животные – от котов и собак до львов, хамелеонов и лемуров. Это попытка показать события в Украине под другим углом: через взаимоотношения людей и животных, ставших свидетелями, а иногда и жертвами войны. Работа над лентой длилась более полутора лет.

Съемки же "Антарктиды" состоялись в марте 2025 года. Для съемок этого фильма Птушкин пробыл на станции неделю, впрочем работа над лентой длилась целых шесть месяцев.

Лента обещает показать увлекательную и познавательную историю о буднях украинских полярников и полярниц на одном из наименее исследованных континентов мира. Фильм расскажет о вызовах ледяного "края света", быте на станции, важности климатических наблюдений, а также о роли Украины среди немногих государств, имеющих полноценное присутствие в Антарктиде.

Украинские ученые зафиксировали зимний выход в океан и встречу с китами06.07.25, 09:03 • 1598 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКультура
Антарктида
Украина