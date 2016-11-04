Высший спецсуд рассмотрит кассацию на освобождение В.Лозинского 28 февраля

"Дело Лозинского предназначено на 10 часов 28 февраля", - сказали в пресс-службе суда.

Напомним, в феврале 2016 года Бориспольский горрайонный суд Киевской области поддержал ходатайство защиты экс-нардепа Виктора Лозинского о его условно-досрочном освобождении на основании "закона Надежды Савченко" о зачете одного дня в СИЗО за два дня отбывания наказания по приговору суда.

6 апреля 2016 года Апелляционный суд Киевской области не удовлетворил жалобу прокуратуры на решение Бориспольского горрайонного суда Киевской области по условно-досрочному освобождению экс-нардепа Виктора Лозинского.

22 июня Бориспольская городская прокуратура Киевской области подала кассационную жалобу относительно условно-досрочного освобождения от отбывания наказания экс-нардепа В.Лозинского.

В частности, прокуратура в своей кассационной жалобе просит Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел отменить решение Апелляционного суда Киевской области в связи с существенными нарушениями апелляционным судом требований уголовного процессуального закона при его постановлении и назначить рассмотрение дела в апелляционном суде.

Справка УНН: 20 апреля 2011 года Днепровский райсуд Киева приговорил В.Лозинского к 15 годам лишения свободы за убийство гражданина Валерия Олийника в охотничьих угодьях в Головановском районе Кировоградской области 16 июня 2009года. 9 апреля 2012года Апелляционный суд Киева смягчил приговор В.Лозинскому, уменьшив срок наказания до 14 лет. В марте 2013 года Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных делах пересмотрел дело В.Лозинского. Суд переквалифицировал статью обвинения с умышленного убийства на причинение тяжких телесных повреждений и назначил новое наказание в виде 10 лет лишения свободы.