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Вищий спецсуд розгляне касацію на звільнення В.Лозінського 28 лютого

Вищий спецсуд розгляне касацію на звільнення В.Лозінського 28 лютого

Київ • УНН

 • 13680 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ призначив розгляд касаційної скарги прокуратури на умовно-дострокове звільнення колишнього народного депутата України Віктора Лозінського на 28 лютого. Про це повідомили УНН у прес-службі ВССУ.

"Справа Лозінського призначена на 10 годину 28 лютого", - сказали у прес-службі суду.

Нагадаємо, у лютому 2016 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області підтримав клопотання захисту екс-нардепа Віктора Лозінського про його умовно-дострокове звільнення на підставі "закону Надії Савченко" про зарахування одного дня у СІЗО за два дні відбування покарання за вироком суду.

6 квітня 2016 року Апеляційний суд Київської області не задовольнив скаргу прокуратури на рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області щодо умовно-дострокового звільнення екс-нардепа Віктора Лозінського.

22 червня Бориспільська місцева прокуратура Київської області подала касаційну скаргу стосовно умовно-дострокового звільнення від відбування покарання екс-нардепа В.Лозінського.

Зокрема, прокуратура у своїй касаційні скарзі просить Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ скасувати ухвалу Апеляційного суду Київської області у зв’язку з істотними порушеннями апеляційним судом вимог кримінального процесуального закону при її постановленні та призначити новий розгляд справи в апеляційному суді.

Довідка УНН: 20 квiтня 2011 року Днiпровський райсуд Києва засудив В.Лозінського до 15 рокiв позбавлення волi за вбивство громадянина Валерія Олiйника у мисливських угіддях у Голованiвському районі Кiровоградської областi 16 червня 2009 року. 9 квітня 2012 Апеляційний суд м.Києва пом’якшив вирок В.Лозінському, зменшивши термін покарання до 14 років. У березні 2013 року Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справах переглянув справу В.Лозінського. Суд перекваліфікував статтю звинувачення з умисного вбивства на заподіяння тяжких тілесних ушкоджень і призначив нове покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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