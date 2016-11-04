Вищий спецсуд розгляне касацію на звільнення В.Лозінського 28 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ призначив розгляд касаційної скарги прокуратури на умовно-дострокове звільнення колишнього народного депутата України Віктора Лозінського на 28 лютого. Про це повідомили УНН у прес-службі ВССУ.
"Справа Лозінського призначена на 10 годину 28 лютого", - сказали у прес-службі суду.
Нагадаємо, у лютому 2016 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області підтримав клопотання захисту екс-нардепа Віктора Лозінського про його умовно-дострокове звільнення на підставі "закону Надії Савченко" про зарахування одного дня у СІЗО за два дні відбування покарання за вироком суду.
6 квітня 2016 року Апеляційний суд Київської області не задовольнив скаргу прокуратури на рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області щодо умовно-дострокового звільнення екс-нардепа Віктора Лозінського.
22 червня Бориспільська місцева прокуратура Київської області подала касаційну скаргу стосовно умовно-дострокового звільнення від відбування покарання екс-нардепа В.Лозінського.
Зокрема, прокуратура у своїй касаційні скарзі просить Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ скасувати ухвалу Апеляційного суду Київської області у зв’язку з істотними порушеннями апеляційним судом вимог кримінального процесуального закону при її постановленні та призначити новий розгляд справи в апеляційному суді.
Довідка УНН: 20 квiтня 2011 року Днiпровський райсуд Києва засудив В.Лозінського до 15 рокiв позбавлення волi за вбивство громадянина Валерія Олiйника у мисливських угіддях у Голованiвському районі Кiровоградської областi 16 червня 2009 року. 9 квітня 2012 Апеляційний суд м.Києва пом’якшив вирок В.Лозінському, зменшивши термін покарання до 14 років. У березні 2013 року Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справах переглянув справу В.Лозінського. Суд перекваліфікував статтю звинувачення з умисного вбивства на заподіяння тяжких тілесних ушкоджень і призначив нове покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.