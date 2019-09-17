“За 8 месяцев 2019 года производство молока в Украине сократилось на 3,5% — до 6,7 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года”, — сообщил Андриец.

Он отмечает, что падение в большей степени касалось домашнего сектора хозяйств, где производство сократилось на 4,3% — до 4,86 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Промышленное производство молока снизилось на 1,3% — до 1,88 млн тонн.

“Больше всего сократилось промышленное производство молока-сырья в хозяйствах Киевщины — на 8,1 тыс. тонн, Ровенской — на 7,8 тысячи тонн, Сумской — на 6,4 тыс. тонн, Полтавской — на 6,3 тыс. тонн, Черкасской — на 5,9 тыс. тонн и Донецкой — на 5,9 тыс. тонн, по сравнению с прошлым годом”, — говорится в сообщении.

Кроме того, наращивали производство молока на Тернопольщине на 11% — до 59,1 тыс. тонн, Ивано-Франковской на 7,8% — до 12,5 тыс. тонн, Хмельницкой на 7,3% — до 120,1 тыс. тонн, Херсонской на 4,9% — до 32,2 тыс. тонн, Николаевской области на 4,5% — до 32,8 тыс. тонн и Волыни на 3,7% — до 62,4 тыс. тонн.

“Ситуация с постоянным ежемесячным недополучением молока в течение нынешнего года создала дефицит сырья в переработке, который особенно остро стал ощущаться во втором полугодии. Как следствие, сезонный рост цены на сырое молоко в текущем году начался значительно раньше — с начала июля, и уже третий месяц подряд демонстрирует стремительный характер роста”, — сказал Андриец.

Отмечается, что по состоянию на конец августа средневзвешенная цена на молоко-сырье составила 9,54 грн/кг (с НДС), что на 11,3% выше, чем в августе прошлого года.

Напомним, в Украине наблюдается тенденция к сокращению потребления населением молочной продукции.