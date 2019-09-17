Виробництво молока в Україні скоротилося на 3,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. В Україні за вісім місяців скоротилося виробництво молока на 3,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомив аналітик Асоціації виробників молока Володимир Андрієць. Передає УНН з посиланням на пресслужбу асоціації.
“За 8 місяців 2019 року виробництво молока в Україні скоротилося на 3,5%, ― до 6,7 млн тонн, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року”, — повідомив Андрієць.
Він зазначає, що падіння, більшою мірою, стосувалося домашнього сектору господарств, де виробництво скоротилося на 4,3% ― до 4,86 млн тонн, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Промислове виробництво молока знизилося на 1,3% ― до 1,88 млн тонн.
“Найбільше скоротилося промислове виробництво молока-сировини у господарствах Київщини ― на 8,1 тис. тонн, Рівненщини ― на 7,8 тисячі тонн, Сумщини ― на 6,4 тис. тонн, Полтавщини ― на 6,3 тис. тонн, Черкащини ― на 5,9 тис. тонн та Донеччини ― на 5,9 тис. тонн, у порівнянні з минулим роком”, — йдеться в повідомленні.
Окрім того, нарощували виробництво молока на Тернопільщині на 11%, ― до 59,1 тис. тонн, Івано-Франківщині на 7,8% ― до 12,5 тис. тонн, Хмельниччині на 7,3% ― до 120,1 тис. тонн, Херсонщині на 4,9% ― до 32,2 тис. тонн, Миколаївщині на 4,5% ― до 32,8 тис. тонн та Волині на 3,7% ― до 62,4 тис. тонн.
“Ситуація з постійним, щомісячним недоотриманням молока протягом нинішнього року створила дефіцит сировини у переробці, який особливо гостро почав відчуватися у другому півріччі. Як наслідок, сезонне зростання ціни на сире молоко у поточному році розпочалося значно раніше ― з початку липня, і вже третій місяць поспіль демонструє стрімкий характер росту”, ― сказав Андрієць.
Зазначається, що станом на кінець серпня середньозважена ціна на молоко-сировину склала 9,54 грн/кг (з ПДВ), що на 11,3% вище, ніж у серпні минулого року.
Нагадаємо, в Україні спостерігається тенденція до скорочення споживання населенням молочної продукції.