Виробництво молока в Україні скоротилося на 3,5%

КИЇВ. 17 вересня. УНН. В Україні за вісім місяців скоротилося виробництво молока на 3,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомив аналітик Асоціації виробників молока Володимир Андрієць. Передає УНН з посиланням на пресслужбу асоціації.