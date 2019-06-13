Выпускница попала в реанимацию пытаясь сделать селфи после ВНО

Гуляя вечером вдоль железнодорожного пути девушка решила сделать фото на крыше грузового поезда на память об успешно сдано ВНО. Поднявшись по лестнице на крышу вагона она получила удар током силой 24 500 вольт. В результате, с многочисленными ожогами ее отбросило на землю. Скорую помощь и полицию вызвал ее приятель, который и стал очевидцем трагедии. В тяжелом состоянии пострадавшая госпитализирована в ожоговый центр. Сейчас врачи борются за ее жизнь.

Как сообщал УНН, в Сумах юноша выпрыгнул из окна из-за неудовлетворительных результатов ВНО .