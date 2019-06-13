Випускниця потрапила в реанімацію намагаючись зробити селфі після ЗНО
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. На Одещині 17-річна дівчина отримала близько 65 % опіків тіла від удару струмом на товарному вагоні вантажного потягу. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
Гуляючи ввечері вздовж залізничної колії дівчина вирішила зробити фото на даху вантажного потягу на згадку про успішно здане ЗНО. Піднявшись сходами на дах вагону вона отримала удар струмом силою 24 500 вольт. В результаті, з численними опіками її відкинуло на землю. Швидку допомогу та поліцію викликав її приятель, який і став очевидцем трагедії. В тяжкому стані постраждала госпіталізована до опікового центру. Наразі лікарі борються за її життя.
Як повідомляв УНН, у Сумах юнак вистрибнув з вікна через незадовільні результати ЗНО.