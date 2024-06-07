Выпускникам строительного колледжа в Луганске выписали "боевые" повестки - ОВА

Выпускникам строительного колледжа из Луганска при постановке на воинский учет выдали повестки, еще пять шахт в "лнр" передали инвестору без торгов, в освобожденную Макеевку удалось доставить хлеб. Об этом сообщает Луганская ОВА, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в Луганске выпускников местного строительного колледжа собрали и вместе доставили в военкомат якобы для уточнения учетных данных. По итогу, одним днем провели медицинское обследование и выписали "боевые" повестки.

Также сообщается, что оккупационная администрация передала российскому инвестору еще пять угледобывающих предприятий. Опять за символическую сумму и при отсутствии конкурентных торгов. Поэтому, сокращения штата и другие проблемы ожидают горняки шахт "Молодогвардейская", "Красный Партизан", имени Баракова, "Суходольская-Восточная", "Харьковская".

Дополнение

По словам главы Луганщины враг регулярно обстреливает логистические пути, затрудняя транспортное сообщение с освобожденными населенными пунктами.

Однако, нам все же удается довозить туда хлеб, продукты питания и другие товары. Местное население имеет постоянную поддержку. Так, вчера недельный запас хлеба привезли в Макеевку. Это село в течение дня страдало от минометных обстрелов. По соседнему Невскому россияне ударили из реактивной и ствольной артиллерии, минометов. Также противник вел огонь по Куземовке и Стельмаховке. Вблизи последней нанес ракетный удар, - проинформировал Артем Лысогор.

Атаковали россияне возле Мясожаровки, Невского, в Серебрянском лесу и Белогоровке.По предварительной информации, на Лиманском направлении враг за сутки потерял убитыми и ранеными 55 человек. Украинские защитники повредили по одной единице автотранспорта и ББМ.

Напомним

Луганская область находится на грани голода, поскольку оккупанты продолжают экспортировать сотни тысяч тонн зерна в российские регионы, несмотря на значительные потери урожая пшеницы из-за засухи.