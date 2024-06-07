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Випускникам будівельного коледжу у Луганську виписали "бойові" повістки - ОВА

Випускникам будівельного коледжу у Луганську виписали "бойові" повістки - ОВА

Київ • УНН

 • 25131 перегляди

Випускникам будівельного коледжу з Луганська при постановці на військовий облік видали повістки.

Випускникам будівельного коледжу з Луганська при постановці на військовий облік видали повістки, ще п’ять шахт в "лнр" передали інвестору без торгів, до звільненої Макіївки вдалося доставити хліб. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що у Луганську випускників місцевого будівельного коледжу зібрали і разом доставили до військкомату ніби для уточнення облікових даних. За підсумком, одним днем провели медичне обстеження і виписали "бойові" повістки.

Також повідомляється, що окупаційна адміністрація передала російському інвестору ще п’ять вугледобувних підприємств. Знову за символічну суму і за відсутності конкурентних торгів. Тож, на скорочення штату та інші проблеми очікують гірники шахт "Молодогвардійська", "Червоний Партизан", імені Баракова, "Суходільська-Східна", "Харківська".

Доповнення

За словами очільника Луганщини ворог регулярно обстрілює логістичні шляхи, ускладнюючи транспортне сполучення зі звільненими населеними пунктами.

Однак, нам все ж вдається довозити туди хліб, продукти харчування та інші товари. Місцеве населення має постійну підтримку. Так, учора тижневий запас хліба привезли до Макіївки. Це село упродовж дня потерпало від мінометних обстрілів. По сусідньому Невському росіяни вдарили з реактивної та ствольної артилерії, мінометів. Також противник вів вогонь по Куземівці та Стельмахівці. Поблизу останньої завдав ракетного удару,

- поінформував Артем Лисогор.

Атакували росіяни біля М’ясожарівки, Невського, у Серебрянському лісі та Білогорівці.За попередньою інформацією, на Лиманському напрямку ворог за добу втратив вбитими та пораненими 55 осіб. Українські захисники пошкодили по одній одиниці автотранспорту та ББМ.

Нагадаємо

Луганська область знаходиться на межі голоду, оскільки окупанти продовжують експортувати сотні тисяч тонн зерна в російські регіони, незважаючи на значні втрати врожаю пшениці через посуху.

Ольга Розгон

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