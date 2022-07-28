Выплаты для ВПЛ: в Минсоцполитики объяснили, как вернуть ошибочно выплаченную денежную помощь

ukru
09:00 • 26222 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 108224 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 121388 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 110395 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 140468 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139438 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113826 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 107038 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 93487 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111490 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 69019 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

15 марта, 02:18 • 48008 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

04:29 • 57630 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

04:39 • 46520 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 40033 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 26222 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 40033 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 237957 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 267875 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 204819 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 108224 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 102371 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 120211 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 122615 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 129816 просмотра
Актуальное
Выплаты для ВПЛ: в Минсоцполитики объяснили, как вернуть ошибочно выплаченную денежную помощь

Выплаты для ВПЛ: в Минсоцполитики объяснили, как вернуть ошибочно выплаченную денежную помощь

Киев • УНН

 • 992402 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. На счет Минсоцполитики, открытый в органах Казначейства производится возврат ошибочно выплаченной денежной помощи как внутренне перемещенному лицу. Об этом журналисту УНН сообщили в Министерстве социальной политики Украины в ответ на запрос.

Цитата

"...в случае неправомерного или повторного получения внутренне перемещенным лицом пособия на жительство за определенный период суммы выплаченной помощи возвращаются лицом добровольно или по требованию органа социальной защиты населения", - говорится в ответе на запрос.

Детали

Сообщается, что возврат получателями средств выплаченной им помощи производится на счет Минсоцполитики, открытый в органах Казначейства.

"Для этого внутренне перемещенное лицо должно обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных, районных в Киеве госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае образования) советов по месту своего учета, которые в свою очередь предоставляют реквизиты счета открытого Министерству по бюджетной программе 2501480 „Предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг”, - говорится в ответе на запрос.

Контекст

Есть случаи, когда, например, лицу, которое больше не входит в перечень громад и категорий для выплат ВПЛ по ошибке поступают средства.

Отметим, что внутренне перемещенные вернувшиеся домой, где не ведутся активные боевые действия и у кого не повреждено жилье, выплаты не получают.

Дополнение

Правительство внесло изменения в порядок оформления и выдачи справки о взятии на учет ВПЛ.

В Украине обновили перечень территорий, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) из которых получают денежные выплаты. Сейчас в перечне 303 громады в восьми областях.

Для переселенцев усовершенствуют функционал приложения "Дія" – может появиться возможность сняться с учета и изменить адрес фактического места жительства в случае повторного перемещения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы