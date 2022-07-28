Выплаты для ВПЛ: в Минсоцполитики объяснили, как вернуть ошибочно выплаченную денежную помощь
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. На счет Минсоцполитики, открытый в органах Казначейства производится возврат ошибочно выплаченной денежной помощи как внутренне перемещенному лицу. Об этом журналисту УНН сообщили в Министерстве социальной политики Украины в ответ на запрос.
Цитата
"...в случае неправомерного или повторного получения внутренне перемещенным лицом пособия на жительство за определенный период суммы выплаченной помощи возвращаются лицом добровольно или по требованию органа социальной защиты населения", - говорится в ответе на запрос.
Детали
Сообщается, что возврат получателями средств выплаченной им помощи производится на счет Минсоцполитики, открытый в органах Казначейства.
"Для этого внутренне перемещенное лицо должно обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных, районных в Киеве госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае образования) советов по месту своего учета, которые в свою очередь предоставляют реквизиты счета открытого Министерству по бюджетной программе 2501480 „Предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг”, - говорится в ответе на запрос.
Контекст
Есть случаи, когда, например, лицу, которое больше не входит в перечень громад и категорий для выплат ВПЛ по ошибке поступают средства.
Отметим, что внутренне перемещенные вернувшиеся домой, где не ведутся активные боевые действия и у кого не повреждено жилье, выплаты не получают.
Дополнение
Правительство внесло изменения в порядок оформления и выдачи справки о взятии на учет ВПЛ.
В Украине обновили перечень территорий, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) из которых получают денежные выплаты. Сейчас в перечне 303 громады в восьми областях.
Для переселенцев усовершенствуют функционал приложения "Дія" – может появиться возможность сняться с учета и изменить адрес фактического места жительства в случае повторного перемещения.