У "Дії" планують ввести функції для переселенців: які саме

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"Мінсоцполітики та Мінцифри спільно вдосконалять функціонал "Дії". А саме: щоб ВПО могли через цей застосунок знятись з обліку та змінити адресу фактичного місця проживання при повторному переміщенні", – ідеться у повідомленні.

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Як зазначили, внутрішньо переміщенні особи, які подавали заяви через "Дію" до 30 квітня 2022 року та не отримали довідку і допомогу, в разі повторного подання документів до органу соціального захисту або ЦНАПу зможуть отримати і те, і інше – з дати подачі заяви в "Дії".

"Затримка виплат ВПО неприпустима. Люди, які перебувають у скрутному становищі, залишились без домівок та підтримки близьких, не повинні чекати місяцями", – наголосила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Нагадаємо

У "Дії" з'явиться англомовна версія закордонного паспорту, водійських прав та техпаспорту.