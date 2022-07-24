В "Дие" планируют ввести функции для переселенцев: какие именно
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Для переселенцев усовершенствуют функционал приложения "Дия" – может появиться возможность сняться с учета и изменить адрес фактического места жительства при повторном перемещении. Об этом в Facebook сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, информирует УНН.
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"Минсоцполитики и Минцифры совместно усовершенствуют функционал "Дии". А именно: чтобы ВПЛ могли через это приложение сняться с учета и изменить адрес фактического места жительства при повторном перемещении", – говорится в сообщении.
Добавим
Как отметили, внутренне перемещенные лица, которые подавали заявления через "Дию" до 30 апреля 2022 года и не получили справки и помощи, в случае повторной подачи документов в орган социальной защиты или ЦПАУ смогут получить и то, и другое – с даты подачи заявления в "Дие".
"Задержка выплат ВПЛ недопустима. Люди, которые находятся в затруднительном положении, остались без домов и поддержки близких, не должны ждать месяцами", – отметила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Напомним
В "Дие" появится англоязычная версия загранпаспорта, водительских прав и техпаспорта.