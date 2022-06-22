Виплати переселенцям: в Україні оновили перелік громад у зонах бойових дій

Цитата

"Станом на 21.06.2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 8 областей", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними Мінреінтеграції, йдеться про територіальні громади в таких областях:



Донецька (66);



Харківська (51);



Дніпропетровська (7);



Луганська (37);



Запорізька (51);



Херсонська (49);



Миколаївська (23);



Сумська (18)



Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави. У відомстві зазначили, що у процесі визначення таких територій треба спиратися на три ключові критерії. Це:

• території, що є тимчасово окупованими;

• території, що перебувають в оточенні (блокуванні);

• території, на яких тривають активні бойові дії.

"Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію", - резюмували у відомстві.

Нагадаємо

5,2 мільярда гривень перераховано для виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Мінсоцполітики спрямувало до Ощадбанку понад 5,2 мільярдів гривень п’ятьма траншами.