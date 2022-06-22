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Виплати переселенцям: в Україні оновили перелік громад у зонах бойових дій

Виплати переселенцям: в Україні оновили перелік громад у зонах бойових дій

Київ • УНН

 • 259986 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. В Україні оновили перелік територій, на основі якого внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримують грошові виплати. Наразі у переліку 303 громади у восьми областях. Про це повідомляє УНН із посиланням на Мінреінтеграції.

Цитата

"Станом на 21.06.2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 8 областей", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними Мінреінтеграції, йдеться про територіальні громади в таких областях:

  • Донецька (66);
  • Харківська (51);
  • Дніпропетровська (7);
  • Луганська (37);
  • Запорізька (51);
  • Херсонська (49);
  • Миколаївська (23);
  • Сумська (18)

Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави. У відомстві зазначили, що у процесі визначення таких територій треба спиратися на три ключові критерії. Це:

• території, що є тимчасово окупованими;
• території, що перебувають в оточенні (блокуванні);
• території, на яких тривають активні бойові дії.

"Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію", - резюмували у відомстві.

Нагадаємо 

5,2 мільярда гривень перераховано для виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Мінсоцполітики спрямувало до Ощадбанку понад 5,2 мільярдів гривень п’ятьма траншами.

Українські Національні Новини

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