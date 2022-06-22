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Выплаты переселенцам: в Украине обновили перечень общин в зонах боевых действий

Выплаты переселенцам: в Украине обновили перечень общин в зонах боевых действий

Киев • УНН

 • 259984 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. В Украине обновили перечень территорий, на основе которого внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получают денежные выплаты. Сейчас в перечне 303 общины в восьми областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минреинтеграции.

Цитата

"По состоянию на 21.06.2022 года в обновленный перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), входит 8 областей", - говорится в сообщении.

Детали 

По данным Минреинтеграции, речь идет о территориальных общинах в таких областях:

  • Донецкая (66);
  • Харьковская (51);
  • Днепропетровская (7);
  • Луганская (37);
  • Запорожская (51);
  • Херсонская (49);
  • Николаевская (23);
  • Сумская (18)

Все внутренне перемещенные лица, переместившиеся из этих общин, получат денежную помощь от государства. В ведомстве отметили, что в процессе определения таких территорий следует опираться на три ключевых критерия. Это:

• территории, которые являются временно оккупированными;
• территории, которые находятся в окружении (блокировке);
• территории, на которых продолжаются активные боевые действия.

"Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша община отсутствует в этом перечне, рекомендуем обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию", - резюмировали в ведомстве.

Напомним 

5,2 миллиарда гривен перечислено для выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам. Минсоцполитики направило в Сбербанк более 5,2 миллиарда гривен пятью траншами.

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