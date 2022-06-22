Выплаты переселенцам: в Украине обновили перечень общин в зонах боевых действий
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В Украине обновили перечень территорий, на основе которого внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получают денежные выплаты. Сейчас в перечне 303 общины в восьми областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минреинтеграции.
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"По состоянию на 21.06.2022 года в обновленный перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), входит 8 областей", - говорится в сообщении.
Детали
По данным Минреинтеграции, речь идет о территориальных общинах в таких областях:
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- Донецкая (66);
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- Харьковская (51);
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- Днепропетровская (7);
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- Луганская (37);
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- Запорожская (51);
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- Херсонская (49);
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- Николаевская (23);
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- Сумская (18)
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Все внутренне перемещенные лица, переместившиеся из этих общин, получат денежную помощь от государства. В ведомстве отметили, что в процессе определения таких территорий следует опираться на три ключевых критерия. Это:
• территории, которые являются временно оккупированными;
• территории, которые находятся в окружении (блокировке);
• территории, на которых продолжаются активные боевые действия.
"Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша община отсутствует в этом перечне, рекомендуем обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию", - резюмировали в ведомстве.
Напомним
5,2 миллиарда гривен перечислено для выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам. Минсоцполитики направило в Сбербанк более 5,2 миллиарда гривен пятью траншами.