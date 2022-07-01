Уряд вніс зміни до порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік ВПО

Цитата

«Внесено зміни до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік ВПО. Зокрема, доповнено перелік документів, які надаються заявником при зверненні до суб’єкта надання соціального захисту у разі відсутності документу, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, довідкою, виданою підрозділами Державної міграційної служби України про подання документів для подальшого оформлення і отримання паспорта громадянина України, та електронними документами особи, сформованими у мобільному додатку Єдиного державного веб-порталу електронних послуг («Дія»)», - повідомив Мельничук.

Доповнення

В Україні оновили перелік територій, на основі якого внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримують грошові виплати. Наразі у переліку 303 громади у восьми областях.