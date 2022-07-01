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Правительство внесло изменения в порядок оформления и выдачи справки о взятии на учет ВПЛ

Киев • УНН

 • 188596 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Кабинет министров Украины внес изменения в порядок оформления и выдачи справки о взятии на учет внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Цитата

«Внесены изменения в порядок оформления и выдачи справки о взятии на учет ВПЛ. В частности, дополнен перечень документов, предоставляемых заявителем при обращении к субъекту предоставления социальной защиты в случае отсутствия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, справкой, выданной подразделениями Государственной миграционной службы Украины о предоставлении документов для дальнейшего оформления и получения паспорта гражданина Украины, и электронными документами лица, сформированными в мобильном приложении Единого государственного веб-портала электронных услуг («Дия»)», - сообщил Мельничук.

Дополнение

В Украине обновили перечень территорий, на основе которого внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получают денежные выплаты. Сейчас в перечне 303 общины в восьми областях.

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