Виновник смертельного ДТП на столичном шоссе приговорен к 10 годам
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Голосеевский районный суд Киева приговорил водителя, совершившего ДТП на Столичном шоссе, в котором погибли двое детей и двое взрослых, до 10 лет лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
"В Понедельник, 2 ноября 2020 года, при поддержке публичного обвинения Киевской городской прокуратурой к наказанию в виде 10 лет лишения свободы осужден водитель, который совершил ДТП на Столичном шоссе, в котором погибли двое детей и двое взрослых (ч. 3 ст. 286 УК Украина)", - говорится в сообщении.
Так, судом в полном объеме поддержана позиция прокурора, обвиняемый приговорен к максимальному наказанию, предусмотренному санкцией статьи, а также лишен права управлять транспортным средством сроком на 3 года.
"Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении причиненного вреда", - отмечается в сообщении.
Напомним, смертельное автопроисшествие, в котором погибли двое детей и двое взрослых, произошло 12 июля 2020 года на Столичном шоссе.
Обвиняемый, находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz GLE 250D, допустил столкновение с автомобилем, который двигался в попутном с ним направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где протаранил автомобиль Hyundai Tucson. В результате столкновения пострадала семья из 5 человек, которая ехала в автомобиле "Hyundai Tucson". Водитель и двое пассажиров (женщина и малолетняя девочка) скончались на месте. Еще двое мальчиков были госпитализированы. Один из них умер в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу.
Водителя Mercedes-Benz GL 250D задержали на месте происшествия. Согласно результатам экспертиз, во время ДТП мужчина находился под действием алкоголя и наркотиков.
После этого ДТП Президент Владимир Зеленский отметил необходимость более жесткой уголовной ответственности, возможно даже до пожизненного заключения, за вождение в нетрезвом состоянии, что привело к гибели людей в результате дорожно-транспортного происшествия.