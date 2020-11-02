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Виновник смертельного ДТП на столичном шоссе приговорен к 10 годам

Виновник смертельного ДТП на столичном шоссе приговорен к 10 годам

Киев  •  УНН

 • 17315 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Голосеевский районный суд Киева приговорил водителя, совершившего ДТП на Столичном шоссе, в котором погибли двое детей и двое взрослых, до 10 лет лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

"В Понедельник, 2 ноября 2020 года, при поддержке публичного обвинения Киевской городской прокуратурой к наказанию в виде 10 лет лишения свободы осужден водитель, который совершил ДТП на Столичном шоссе, в котором погибли двое детей и двое взрослых (ч. 3 ст. 286 УК Украина)", - говорится в сообщении.

Так, судом в полном объеме поддержана позиция прокурора, обвиняемый приговорен к максимальному наказанию, предусмотренному санкцией статьи, а также лишен права управлять транспортным средством сроком на 3 года.

"Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении причиненного вреда", - отмечается в сообщении.

Напомним, смертельное автопроисшествие, в котором погибли двое детей и двое взрослых, произошло 12 июля 2020 года на Столичном шоссе.

Обвиняемый, находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz GLE 250D, допустил столкновение с автомобилем, который двигался в попутном с ним направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где протаранил автомобиль Hyundai Tucson. В результате столкновения пострадала семья из 5 человек, которая ехала в автомобиле "Hyundai Tucson". Водитель и двое пассажиров (женщина и малолетняя девочка) скончались на месте. Еще двое мальчиков были госпитализированы. Один из них умер в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу.

Водителя Mercedes-Benz GL 250D задержали на месте происшествия. Согласно результатам экспертиз, во время ДТП мужчина находился под действием алкоголя и наркотиков.

После этого ДТП Президент Владимир Зеленский отметил необходимость более жесткой уголовной ответственности, возможно даже до пожизненного заключения, за вождение в нетрезвом состоянии, что привело к гибели людей в результате дорожно-транспортного происшествия.

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