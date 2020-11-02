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Винуватця смертельної ДТП на столичному шосе засуджено до 10 років

Винуватця смертельної ДТП на столичному шосе засуджено до 10 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Голосіївський районний суд Києва засудив водія, який спричинив ДТП на Столичному шосе, у якій загинуло двоє дітей та двоє дорослих, до 10 років позбавлення волі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

"У понеділок, 2 листопада 2020 року, за підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою до покарання у вигляді 10 років позбавлення волі засуджено водія, який спричинив ДТП на Столичному шосе, у якій загинуло двоє дітей та двоє дорослих (ч. 3 ст. 286 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Так, судом у повному обсязі підтримано позицію прокурора та засуджено обвинуваченого до максимального покарання, передбаченого санкцією статті, а також позбавлено права керувати транспортним засобом строком на 3 роки.

"Крім того, суд у повному обсязі задовольнив цивільний позов потерпілих про відшкодування завданої шкоди", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, смертельна автопригода, у якій загинули двоє дітей та двоє дорослих, сталася 12 липня 2020 року на Столичному шосе.

Обвинувачений, перебуваючи за кермом автомобіля Mercedes-Benz GLE 250D, допустив зіткнення з автомобілем, що рухався в попутному з ним напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де протаранив автомобіль Hyundai Tucson. Внаслідок зіткнення постраждала сім’я з 5 осіб, яка їхала в автомобілі Hyundai Tucson. Водій та двоє пасажирів (жінка та малолітня дівчинка) померли на місці. Ще двоє хлопчиків були госпіталізовані. Один з них помер в кареті швидкої медичної допомоги по дорозі в лікарню.

Водія Mercedes-Benz GL 250D затримали на місці події. Згідно з результатами експертиз, під час ДТП чоловік перебував під дією алкоголю та наркотиків.

Після цієї ДТП Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності більш жорсткої кримінальної відповідальності, можливо навіть до довічного ув’язнення, за водіння в нетверезому стані, що призвело до загибелі людей у результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Українські Національні Новини

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