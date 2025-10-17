"Виновны даже водители и медики": суд в ростове-на-дону приговорил 15 бойцов "Айдара"
Киев • УНН
Украинских пленных приговорили к лишению свободы на срок от 15 до 21 года по обвинениям в "терроризме" и "насильственном захвате власти".
Суд в российском ростове-на-дону вынес приговор захваченным в плен бойцам подразделения "Айдар" Сил обороны Украины. Они получили от 15 до 21 года лишения свободы, сообщает УНН со ссылкой на "Медиазону".
Детали
Обвиняемыми оказались 15 украинских военнопленных из батальона "Айдар". Оккупанты обвинили их в следующих "преступлениях":
- "участии в террористической организации";
- "насильственном захвате власти";
- "прохождении обучения в террористических
целях".
"Преступниками" также признали не только военных "Айдара", воевавших с оружием в руках, но и водителей и медиков. По мнению российских захватчиков, оказание медицинской помощи военнослужащим "обеспечивало боеспособность подразделения и его боевую готовность для выполнения поставленных задач".
Южный окружной военный суд в ростове-на-дону вынес следующие приговоры в отношении украинских пленных:
- Дмитрия Федченко приговорили к 15 годам строгого
режима;
- Андрея Шолика, Виталия Крохалева и Вячеслава
Байдюка - к 16 годам;
- Владимира Макаренко и Игоря Гайоху - к 18 годам;
- Николая Чуприну, Тараса Радченко, Семена
Забайрачного, Сергея Никитюка, Александра Таранца и Владислава Ермолинского -
к 20 годам;
- Виталия Грузинова, Романа Недоступа и Сергея
Калинченко - к 21 году.
Кроме того, по данному делу фигурировали две женщины, которые уже вернулись в Украину в рамках обмена пленными. Это медики Лилия Прутян и Марина Мищенко.
Напомним
российские оккупанты вынесли приговор еще одному защитнику Мариуполя. Речь идет о Евгении Винтовкине, военнослужащем подразделения "Азов" Национальной гвардии Украины: его обвинили в якобы убийстве человека за "пророссийские взгляды".