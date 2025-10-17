"Винні навіть водії і медики": суд у ростові-на-дону засудив 15 бійців "Айдару"
Київ • УНН
Українських полонених засудили до позбавлення волі на термін від 15 до 21 року за звинуваченнями у "тероризмі" та "насильницькому захопленні влади".
Суд у російському ростові-на-дону виніс вирок захопленим в полон бійцям підрозділу "Айдар" Сил оборони України. Вони отримали від 15 до 21 року позбавлення волі, повідомляє УНН з посиланням на "Медіазону".
Деталі
Звинувачуваними виявились 15 українських військовополонених з батальйону "Айдар". Окупанти звинуватили їх у наступних "злочинах":
- "участі в терористичній організації";
- "насильницькому захопленні влади";
- "проходженні навчання в терористичних
цілях".
"Злочинцями" також визнали не лише військових "Айдару", які воювали зі зброєю в руках, а й водіїв і медиків. На думку російських загарбників, надання медичної допомоги військовослужбовцям "забезпечувало боєздатність підрозділу і його бойову готовність для виконання поставлених завдань".
Південний окружний військовий суд у ростові-на-дону виніс наступні вироки щодо українських полонених:
- Дмитра Федченка засудили до 15 років суворого
режиму;
- Андрія Шоліка, Віталія Крохалева та В'ячеслава
Байдюка - до 16 років;
- Володимира Макаренка та Ігоря Гайоху - до 18 років;
- Миколу Чуприну, Тараса Радченка, Семена
Забайрачного, Сергія Нікітюка, Олександра Таранця та Владислава Єрмолінського -
до 20 років;
- Віталія Грузинова, Романа Недоступа та Сергія
Калінченка - до 21 року.
Крім того, у даній справі фігурували дві жінки, які вже повернулися в Україну в межах обміну полоненими. Це медикині Лілія Прутян і Марина Міщенко.
Нагадаємо
російські окупанти винесли вирок ще одному захиснику Маріуполя. Йдеться про Євгена Вінтовкіна, військовослужбовця підрозділу "Азов" Національної гвардії України: його звинуватили у нібито вбивстві людини за "проросійські погляди".