Ексклюзив
11:59 • 4692 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
11:57 • 4100 перегляди
Угорщина повинна виконати ордер МКС на арешт путіна - МЗС Німеччини
11:03 • 10933 перегляди
Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня
Ексклюзив
08:14 • 18352 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 42504 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
17 жовтня, 05:53 • 27934 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 58662 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 61266 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 43119 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 42911 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
"Винні навіть водії і медики": суд у ростові-на-дону засудив 15 бійців "Айдару"

Київ • УНН

 • 790 перегляди

Українських полонених засудили до позбавлення волі на термін від 15 до 21 року за звинуваченнями у "тероризмі" та "насильницькому захопленні влади".

"Винні навіть водії і медики": суд у ростові-на-дону засудив 15 бійців "Айдару"

Суд у російському ростові-на-дону виніс вирок захопленим в полон бійцям підрозділу "Айдар" Сил оборони України. Вони отримали від 15 до 21 року позбавлення волі, повідомляє УНН з посиланням на "Медіазону".

Деталі

Звинувачуваними виявились 15 українських військовополонених з батальйону "Айдар". Окупанти звинуватили їх у наступних "злочинах":

  • "участі в терористичній організації";
    • "насильницькому захопленні влади";
      • "проходженні навчання в терористичних цілях".

        "Злочинцями" також визнали не лише військових "Айдару", які воювали зі зброєю в руках, а й водіїв і медиків. На думку російських загарбників, надання медичної допомоги військовослужбовцям "забезпечувало боєздатність підрозділу і його бойову готовність для виконання поставлених завдань".

        Південний окружний військовий суд у ростові-на-дону виніс наступні вироки щодо українських полонених:

        • Дмитра Федченка засудили до 15 років суворого режиму;
          • Андрія Шоліка, Віталія Крохалева та В'ячеслава Байдюка - до 16 років;
            • Володимира Макаренка та Ігоря Гайоху - до 18 років;
              • Миколу Чуприну, Тараса Радченка, Семена Забайрачного, Сергія Нікітюка, Олександра Таранця та Владислава Єрмолінського - до 20 років;
                • Віталія Грузинова, Романа Недоступа та Сергія Калінченка - до 21 року.

                  Крім того, у даній справі фігурували дві жінки, які вже повернулися в Україну в межах обміну полоненими. Це медикині Лілія Прутян і Марина Міщенко.

                  Нагадаємо

                  російські окупанти винесли вирок ще одному захиснику Маріуполя. Йдеться про Євгена Вінтовкіна, військовослужбовця підрозділу "Азов" Національної гвардії України: його звинуватили у нібито вбивстві людини за "проросійські погляди".

                  Євген Устименко

                  Війна в Україні
                  Війна в Україні
                  Довічне позбавлення волі
                  Національна гвардія України
                  Україна