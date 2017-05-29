Винницкого правоохранителя поймали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Прокуратурой Винницкой области разоблачены и задержаны милиционера и посредника на получении 500 долларов США взятки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.
Правоохранители разоблачили и задержали на месте происшествия пособника и должностное лицо управления патрульной полиции г. Виннице, которые требовали и получили неправомерную выгоду в сумме 500 долларов США, за не привлечение лица к административной ответственности.
Сейчас в уголовном производстве проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия, направленные на объективное установление обстоятельств уголовного правонарушения, в том числе проведен ряд обзоров и обысков, допрашиваются заявители, свидетели и подозреваемые.
Следователями и процессуальными руководителями подготовлено и вручено задержанным сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки) УК Украины, и в Винницкий городской суд направлено ходатайство об избрании в последнее мер.
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Как сообщал УНН, старшего следователя отдела полиции Луганщины будут судить за взяточничество.