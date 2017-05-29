Вінницького правоохоронця спіймали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Прокуратурою Вінницької області викрито й затримано правоохоронця та посередника на отриманні 500 доларів США хабара. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Вінницької області.
Правоохоронцями викрито та затримано на місці події пособника та службову особу управління патрульної поліції м. Вінниці, які вимагали та отримали неправомірну вигоду в сумі 500 доларів США, за не притягнення особи до адміністративної відповідальності.
Наразі у кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії, спрямовані на об’єктивне встановлення обставин кримінального правопорушення, у тому числі проведено ряд оглядів та обшуків, допитуються заявники, свідки та підозрювані.
Слідчими та процесуальними керівниками підготовлено та вручено затриманим повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) КК України, та до Вінницького міського суду скеровано клопотання про обрання останнім запобіжних заходів.
Зловмисникам загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.
Як повідомляв УНН, старшого слідчого відділу поліції Луганщини судитимуть за хабарництво.