Винничанин толкнул волонтера с "опроса Зеленского", открыто производство - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Виннице по факту хулиганских действий мужчины в отношении волонтера, который проводил "опрос Зеленского", открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-службы Нацполиции.
"25 октября вблизи одного из избирательных участков на улице А. Первозванного (в Виннице - ред.) мужчина толкнул волонтера и повредил ящик для проведения опроса "5 вопросов от президента". Полицейские установили злоумышленника и начали расследование", - говорится в сообщении.
Так, отмечается, что в течение получаса после поступления сообщения о совершении этого правонарушителя работники вышинской полиции установили и задержали правонарушителя. Им оказался 46-летний житель Винницы.
Следствием начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). За такое правонарушение предусмотрено ограничение свободы на срок до 5 лет.
Напомним, ранее стало известно, что в полицию начали поступать жалобы относительно проведения "опроса Зеленского".