Вінничанин штовхнув волонтера з "опитування Зеленського", відкрито провадження - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Вінниці за фактом хуліганських дій чоловіка стосовно волонтера, який проводив "опитування Зеленського", відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані пресслужби Нацполіції.
"25 жовтня поблизу однієї з виборчих дільниць на вулиці А. Первозванного (у Вінниці - ред.) чоловік штовхнув волонтера та пошкодив скриньку для проведення опитування “5 питань від президента”. Поліцейські встановили зловмисника та розпочали розслідування", - йдеться у повідомленні.
Так, зазначається, що протягом півгодини після надходження повідомлення про вчинення цього правопорушника працівники вишенської поліції встановили та затримали правопорушника. Ним виявися 46-річний вінничанин.
Слідством розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). За таке правопорушення передбачено обмеження волі на строк до 5 років.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що до поліції почали надходити скарги щодо проведення "опитування Зеленського".