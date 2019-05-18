Разбившийся в Калифорнии F-16 нес готовые к бою боеприпасы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Истребитель ВВС США F-16, разбившийся в четверг недалеко от авиабазы в Калифорнии, нес на борту боеприпасы, предназначенные для выполнения задач, поставленных американо-канадским Объединенным командованием аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC.
"Находившийся на боевом дежурстве НОРАД самолет летел со стандартной компоновкой вооружения в рамках соблюдения наших обязательств при выполнении операции Noble Eagle ("Благородный орел")", - привела телекомпания слова источника в Минобороны США.
Упомянутая операция заключается в обеспечении средствами НОРАД оперативного оповещения при защите воздушного пространства от угроз, схожих с терактами в США 11 сентября 2001 года.
Источник не раскрыл, какого рода боеприпасы находились на борту F-16. Они извлечены из обломков истребителя и будут утилизированы.
Напомним, истребитель F-16 упал в четверг на авиабазе в Калифорнии. Пилот успел катапультироваться.