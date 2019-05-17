На авіабазі в Каліфорнії розбився F-16
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Винищувач F-16 впав в четвер на території авіабази в Каліфорнії. Про це повідомляє УНН з посиланням на телекомпанію CBS.
За її даними, пілот, імовірно, встиг катапультуватися. Відзначається, що на борту винищувача були боєприпаси.
Нагадаємо, літак авіакомпанії Air Astanа, який летів зі столиці Казахстану, здійснив аварійну посадку в московському аеропорту Шереметьєво.
Одномоторний літак Diamond DA42, що належав корпорації Honeywell, розбився в четвер у міжнародному аеропорту Дубаї.