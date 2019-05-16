У Дубаї розбився літак, 4 людини загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Одномоторний літак Diamond DA42, що належав корпорації Honeywell, розбився в четвер у міжнародному аеропорту Дубаї. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційне агентство ОАЕ ВАМ.
За інформацією Управління цивільної авіації емірату, в результаті аварії загинули всі, хто знаходився на його борту - троє британців і громадянин ПАР.
Розпочато розслідування обставин катастрофи, попередньою причиною називається технічна несправність. Як зазначається, борт був зареєстрований у Великобританії і виконував дослідний політ з метою "калібрування наземних навігаційних систем".
В даний час аеропорт Дубаї після невеликої затримки відновив роботу в звичайному режимі. Як запобіжний захід деякі рейси відразу після події були перенаправлені в інший аеропорт емірату.
Нагадаємо, в американському штаті Флорида біля міста Неплс в суботу в результаті падіння невеликого двомоторного літака загинула одна людина.