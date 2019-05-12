У Флориді розбився невеликий літак, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. В американському штаті Флорида біля міста Неплс в суботу в результаті падіння невеликого двомоторного літака загинула одна людина. Про це повідомляє УНН з посиланням на Naples Daily News.
За даними порталу, літак розбився біля житлових будинків. Ніхто з жителів околиць не постраждав. Причина аварії поки невідома.
У поліції не змогли сказати, скільки пасажирів було на літаку.
За відомостями поліції, літак було сильно пошкоджено під час падіння.
В даний час поліція з'ясовує всі обставини події.
Нагадаємо, у США 25-річний чоловік вистрибнув з пасажирського літака авіакомпанії American Airlines, який приземлився в аеропорту Фінікса.