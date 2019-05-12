Во Флориде разбился небольшой самолет, один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В американском штате Флорида возле города Нэплс в субботу в результате крушения небольшого двухмоторного самолета погиб один человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Naples Daily News.
По данным портала, самолет разбился около жилых домов. Никто из жителей окрестностей не пострадал. Причина аварии пока неизвестна.
В полиции не смогли сказать, сколько пассажиров было на самолете.
По сведениям полиции, самолет был сильно поврежден при падении.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Напомним, в США 25-летний мужчина выпрыгнул с пассажирского самолета авиакомпании American Airlines, который приземлился в аэропорту Финикса.