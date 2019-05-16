В Дубае разбился самолет, 4 человека погибли

По информации Управления гражданской авиации эмирата, в результате крушения погибли все находившиеся на его борту - трое британцев и гражданин ЮАР.

Начато расследование обстоятельств катастрофы, в качестве предварительной причины называется техническая неисправность. Как отмечается, борт был зарегистрирован в Великобритании и выполнял исследовательский полет с целью "калибровки наземных навигационных систем".

В настоящее время аэропорт Дубая после небольшой задержки возобновил работу в обычном режиме. В качестве меры предосторожности некоторые рейсы сразу после происшествия были перенаправлены в другой аэропорт эмирата.

Напомним, в американском штате Флорида близ города Неплс в субботу в результате падения небольшого двухмоторного самолета погиб один человек.