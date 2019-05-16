В Дубае разбился самолет, 4 человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Одномоторный самолет Diamond DA42, принадлежавший корпорации Honeywell, разбился в четверг в международном аэропорту Дубая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационное агентство ОАЭ ВАМ.
По информации Управления гражданской авиации эмирата, в результате крушения погибли все находившиеся на его борту - трое британцев и гражданин ЮАР.
Начато расследование обстоятельств катастрофы, в качестве предварительной причины называется техническая неисправность. Как отмечается, борт был зарегистрирован в Великобритании и выполнял исследовательский полет с целью "калибровки наземных навигационных систем".
В настоящее время аэропорт Дубая после небольшой задержки возобновил работу в обычном режиме. В качестве меры предосторожности некоторые рейсы сразу после происшествия были перенаправлены в другой аэропорт эмирата.
Напомним, в американском штате Флорида близ города Неплс в субботу в результате падения небольшого двухмоторного самолета погиб один человек.