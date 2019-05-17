На авиабазе в Калифорнии разбился F-16
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Истребитель F-16 упал в четверг на территории авиабазы в Калифорнии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телекомпанию CBS.
По ее данным, пилот, предположительно, успел катапультироваться. Отмечается, что на борту истребителя были боеприпасы.
Напомним, самолет авиакомпании Air Astanа, который летел из столицы Казахстана, совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево.
Одномоторный самолет Diamond DA42, принадлежавший корпорации Honeywell, разбился в четверг в международном аэропорту Дубаи.