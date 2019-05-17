На авиабазе в Калифорнии разбился F-16

По ее данным, пилот, предположительно, успел катапультироваться. Отмечается, что на борту истребителя были боеприпасы.

Напомним, самолет авиакомпании Air Astanа, который летел из столицы Казахстана, совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево.

Одномоторный самолет Diamond DA42, принадлежавший корпорации Honeywell, разбился в четверг в международном аэропорту Дубаи.