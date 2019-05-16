У Шереметьєво літак з Казахстану здійснив аварійну посадку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Літак авіакомпанії Air Astanа, який летів зі столиці Казахстану, здійснив аварійну посадку в московському аеропорту Шереметьєво. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС і джерело в екстрених службах.
У літака спрацював датчик відмови реверсу двигуна, але посадка, тим не менш, пройшла штатно.
На борту знаходилися 139 пасажирів і вісім членів екіпажу, ніхто не постраждав. За інформацією російських ЗМІ, тип літака - Airbus A320.
За даними онлайн-табло на сайті Шереметьєво, увечері в четвер в аеропорту приземлився Airbus A320-200 авіакомпанії Air Astana, що виконував рейс КС 873. І виліт, і приземлення літака затрималися. Зліт був проведений о 21:28 за часом Казахстану (18:28 за Києвом) замість 20:35, посадка - о 21:53 за Києвом замість 21:20.
Нагадаємо, одномоторний літак Diamond DA42, що належав корпорації Honeywell, розбився в четвер у міжнародному аеропорту Дубаї.