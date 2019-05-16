В Шереметьево самолет из Казахстана совершил аварийную посадку
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Летевший из столицы Казахстана самолет авиакомпании Air Astana совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС и источник в экстренных службах.
У самолета сработал датчик отказа реверса двигателя, но посадка, тем не менее, прошла штатно.
На борту находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не пострадал. По информации российских СМИ, тип самолета — Airbus A320.
По данным онлайн-табло на сайте Шереметьево, вечером в четверг в аэропорту приземлился Airbus A320-200 авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс КС 873. И вылет, и приземление самолета задержались. Взлет был произведен в 21:28 по времени Казахстана (18:28 по Киеву) вместо 20:35, посадка — в 21:53 по Киеву вместо 21:20.
Напомним, одномоторный самолет Diamond DA42, принадлежавший корпорации Honeywell, разбился в четверг в международном аэропорту Дубаи.