Винищувач F-16, який розбився в Каліфорнії, ніс готові до бою боєприпаси
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Винищувач ВПС США F-16, що розбився в четвер недалеко від авіабази в Каліфорнії, ніс на борту боєприпаси, призначені для виконання завдань, поставлених американо-канадським Об'єднаним командуванням аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD). Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC.
"Він перебував на бойовому чергуванні НОРАД, літак летів зі стандартною компонуванням озброєння в рамках дотримання наших зобов'язань при виконанні операції Noble Eagle ("Шляхетний орел")", - навела телекомпанія слова джерела в Міноборони США.
Згадана операція полягає в забезпеченні засобами НОРАД оперативного оповіщення при захисті повітряного простору від загроз, схожих з терактами у США 11 вересня 2001 року.
Джерело не розкрило, якого роду боєприпаси знаходилися на борту F-16. Вони витягнуті з уламків винищувача і будуть утилізовані.
Нагадаємо, винищувач F-16 впав в четвер на території авіабази в Каліфорнії. Пілот встиг катапультуватися.