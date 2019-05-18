Винищувач F-16, який розбився в Каліфорнії, ніс готові до бою боєприпаси

КИЇВ. 18 травня. УНН. Винищувач ВПС США F-16, що розбився в четвер недалеко від авіабази в Каліфорнії, ніс на борту боєприпаси, призначені для виконання завдань, поставлених американо-канадським Об'єднаним командуванням аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD). Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC.