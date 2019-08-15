Требовали признания в краже: киевлянина избили и удерживали в гараже

Так, инцидент произошел в Святошинском районе столицы.

Двое мужчин подозревали, что их знакомый обокрал авто отца одного из них. Они заставляли мужчину признаться в якобы совершенном преступлении. Встретившись, предложили киевлянину сесть в авто и вместе поехать в гараж, оставить там автомобиль и продолжить общение.

"Уже на месте мужчины напали на своего знакомого и начали его избивать. Нападавшие отобрали телефон и требовали признания в краже из авто. Пострадавший отказывался, поэтому в конце подозреваемые оставили его в закрытом гараже.

Впоследствии пострадавшему удалось самостоятельно открыть дверь гаражного бокса. Добравшись домой, мужчина вызвал скорую - его госпитализировали с многочисленными травмами головы и тела и разрывом легкого. Сейчас его состояние стабильное: жизни и здоровью ничего не угрожает", - прокомментировали в полиции.

Медики сообщили в полицию о том, что к ним обратился травмированный пациент.

После общения с потерпевшим полицейские установили личности злоумышленников и через несколько часов задержали их в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Во время проведения неотложных обысков по месту жительства фигурантов полицейские обнаружили и изъяли наркотические средства: 16 высушенных веток, по 8 насаждений и свертков с семенами растения, внешне похожей на коноплю. В гараже полицейские нашли боеприпасы: два корпуса гранат Ф-1 и 40 патронов. Вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз", - сообщил временно исполняющий обязанности начальника отделения следственного отдела Святошинского управления полиции Александр Телепенько.

По данным полиции, нападавшим - 21 и 35 лет, ранее они уже имели проблемы с законом. Следователи сообщили злоумышленникам о подозрениях за совершение правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

Суд избрал фигурантам меры: одному - содержание под стражей, другому - круглосуточный домашний арест. Им грозит до десяти лет заключения.

Кроме того, начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Также проверяется причастность подозреваемых к совершению других преступлений на территории района.

Напомним, в Киевской области задержали таксиста, который приковал пассажира цепью в подвале.