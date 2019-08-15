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Вимагали зізнання у крадіжці: киянина побили та утримували в гаражі

Вимагали зізнання у крадіжці: киянина побили та утримували в гаражі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Києві затримали зловмисників за підозрою у побитті та незаконному утриманні чоловіка у гаражі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Так, інцидент стався у Святошинському районі столиці.

Двоє чоловіків підозрювали, що їх знайомий обікрав авто батька одного із них. Вони змушували чоловіка зізнатися у нібито скоєному злочину. Зустрівшись, запропонували киянину сісти в авто і разом поїхати у гараж, залишити там автомобіль і продовжити спілкування.

"Вже на місці чоловіки напали на свого знайомого та почали його бити. Нападники відібрали телефон і вимагали зізнання у крадіжці з авто. Постраждалий відмовлявся, тож врешті підозрювані залишили його у зачиненому гаражі.

Згодом потерпілому вдалося самотужки відчинити двері гаражного бокса. Діставшись додому, чоловік викликав швидку – його госпіталізували із численними травмами голови й тіла та розривом легені. Наразі його стан стабільний: життю та здоров’ю нічого не загрожує", - прокоментували в поліції.

Медики повідомили в поліцію про те, що до них звернувся травмований пацієнт.

Після спілкування із потерпілим поліцейські встановили особи зловмисників та за кілька годин затримали їх у порядку ст. 208 КПК України.

"Під час проведення невідкладних обшуків за місцем мешкання фігурантів поліцейські виявили та вилучили наркотичні засоби: 16 висушених гілок, по 8 насаджень і згортків з насінням рослини, ззовні схожою на коноплю. У гаражі поліцейські знайшли боєприпаси: два корпуси гранат Ф-1 і 40 набоїв. Речові докази направлені на проведення відповідних експертиз", - повідомив тимчасово виконувач обов’язків начальника відділення слідчого відділу Святошинського управління поліції Олександр Телепенько.

За даними поліції, що нападникам - 21 та 35 років, раніше вони вже мали проблеми із законом. Слідчі повідомили зловмисникам про підозри за скоєння правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 187 (Розбій), ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

Суд обрав фігурантам запобіжні заходи: одному – тримання під вартою, іншому – цілодобовий домашній арешт. Їм загрожує до десяти років ув’язнення.

Крім того, розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Також перевіряється причетність підозрюваних до скоєння інших злочинів на території районі.

Нагадаємо, на Київщині затримали таксиста, який прикував пасажира ланцюгом у підвалі.

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