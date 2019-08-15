Вимагали зізнання у крадіжці: киянина побили та утримували в гаражі

Так, інцидент стався у Святошинському районі столиці.

Двоє чоловіків підозрювали, що їх знайомий обікрав авто батька одного із них. Вони змушували чоловіка зізнатися у нібито скоєному злочину. Зустрівшись, запропонували киянину сісти в авто і разом поїхати у гараж, залишити там автомобіль і продовжити спілкування.

"Вже на місці чоловіки напали на свого знайомого та почали його бити. Нападники відібрали телефон і вимагали зізнання у крадіжці з авто. Постраждалий відмовлявся, тож врешті підозрювані залишили його у зачиненому гаражі.

Згодом потерпілому вдалося самотужки відчинити двері гаражного бокса. Діставшись додому, чоловік викликав швидку – його госпіталізували із численними травмами голови й тіла та розривом легені. Наразі його стан стабільний: життю та здоров’ю нічого не загрожує", - прокоментували в поліції.

Медики повідомили в поліцію про те, що до них звернувся травмований пацієнт.

Після спілкування із потерпілим поліцейські встановили особи зловмисників та за кілька годин затримали їх у порядку ст. 208 КПК України.

"Під час проведення невідкладних обшуків за місцем мешкання фігурантів поліцейські виявили та вилучили наркотичні засоби: 16 висушених гілок, по 8 насаджень і згортків з насінням рослини, ззовні схожою на коноплю. У гаражі поліцейські знайшли боєприпаси: два корпуси гранат Ф-1 і 40 набоїв. Речові докази направлені на проведення відповідних експертиз", - повідомив тимчасово виконувач обов’язків начальника відділення слідчого відділу Святошинського управління поліції Олександр Телепенько.

За даними поліції, що нападникам - 21 та 35 років, раніше вони вже мали проблеми із законом. Слідчі повідомили зловмисникам про підозри за скоєння правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 187 (Розбій), ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

Суд обрав фігурантам запобіжні заходи: одному – тримання під вартою, іншому – цілодобовий домашній арешт. Їм загрожує до десяти років ув’язнення.

Крім того, розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Також перевіряється причетність підозрюваних до скоєння інших злочинів на території районі.

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