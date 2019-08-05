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Поліцейські затримали таксиста, який прикував пасажира ланцюгом у підвалі

Поліцейські затримали таксиста, який прикував пасажира ланцюгом у підвалі

Київ • УНН

 • 9056 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. На Київщині затримали таксиста, який прикував пасажира ланцюгом у підвалі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Київській області.

До поліції Київщини звернувся 38-річний житель м. Суми, який повідомив, що його утримували в підвалі.

“Встановлено, що заявник, зробив замовлення в таксі, завезти його в місто Суми. Не доїхавши до місця призначення, таксист попросив розрахуватися за поїздку. Однак, пасажир повідомив, що на рахунку немає грошей. Водій пішов йому на зустріч та відвіз до найближчого відділення банку. Але з’ясувалося, що чоловік має борг у фінансовій установі, тому в позиці йому відмовили. Дізнавшись про це, вони вирішили повертатися до Києва. У столиці також не вдалося роздобути гроші. Тоді, на власний розсуд, водій вирішив отримати гроші. Пасажир заборгував за поїздку 7 тисяч гривень”, — вказано у повідомленні.

Громадянин відвіз пасажира до власного гаражу в с. Софіївська Борщагівка. Там, у підвалі, він зв’язав йому ногу ланцюгом та зачинив.

Потерпілий знайшов у приміщені інструменти, завдяки чому, йому вдалося самостійно звільнитися. У неволі він провів 7 годин.

“Працівники Києво-Святошинського відділу поліції затримали водія таксі за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. У зв’язку з цим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк”, — додали у поліції.

Нагадуємо, прокуратура столиці наполягає на примусовому лікуванні жінки, яка “мінувала” аеропорт “Жуляни”.

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