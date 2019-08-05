Полицейские задержали таксиста, который приковал пассажира цепью в подвале

В полицию Киевщины обратился 38-летний житель м. Суми, который сообщил, что его удерживали в подвале.

“Установлено, что заявитель, сделал заказ в такси, завезти его в город Сумы. Не доехав до места назначения, таксист попросил рассчитаться за поездку. Однако, пассажир сообщил, что на счету нет денег. Водитель пошел ему на встречу и отвез в ближайшее отделение банка. Но выяснилось, что человек имеет долг в финансовом учреждении, поэтому в займе ему отказали. Узнав об этом, они решили возвращаться в Киев. В столице также не удалось заполучить деньги. Тогда, по своему усмотрению, водитель решил получить деньги. Пассажир должен за поездку 7 тысяч гривен”, — указано в сообщении.

Гражданин отвез пассажира к собственному гаражу в с. Софиевская Борщаговка. Там, в подвале, он связал ему ногу цепью и закрыл.

Пострадавший нашел в помещении инструменты, благодаря чему ему удалось самостоятельно освободиться. В неволе он провел 7 часов.

“Работники Киево-Святошинского отдела полиции задержали водителя такси по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В связи с этим открыто уголовное производство по ч. 2 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок”, — добавили в полиции.

Напоминаем, прокуратура столицы настаивает на принудительном лечении женщины, которая “минировала” аэропорт “Жуляны”.