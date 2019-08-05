Прокуратура столиці наполягає на примусовому лікуванні жінки, яка "мінувала" аеропорт "Жуляни"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Київською місцевою прокуратурою № 9 скеровано до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру відносно 38-річної жительки Київської області, яка зробила хибне повідомлення про підготовку вибуху в міжнародному аеропорту “Жуляни”, пише УНН з посиланням на прес-службу установи.
В кінці квітня цього року на лінію екстреного виклику поліції “102” надійшло повідомлення про підготовку вибуху в міжнародному аеропорту “Жуляни”.
При перевірці вказаного об’єкту було встановлено, що інформація про підготовку вибуху не відповідає дійсності та є завідомо неправдивою. Оперативними заходами “мінерку” вдалося встановити та затримати. Нею виявилася жінка, яка перебуває на обліку у психіатричній лікарні.
“Враховуючи хронічне психічне захворювання громадянки, Київською місцевою прокуратурою № 9 скеровано до Солом’янського районного суду клопотання про застосування до підозрюваної примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу”, — вказали у прокуратурі.
Нагадуємо, серійному розбійнику, який грабував літніх жінок, прокуратура оголосила підозру.