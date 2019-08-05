Прокуратура столиці наполягає на примусовому лікуванні жінки, яка "мінувала" аеропорт "Жуляни"

В кінці квітня цього року на лінію екстреного виклику поліції “102” надійшло повідомлення про підготовку вибуху в міжнародному аеропорту “Жуляни”.

При перевірці вказаного об’єкту було встановлено, що інформація про підготовку вибуху не відповідає дійсності та є завідомо неправдивою. Оперативними заходами “мінерку” вдалося встановити та затримати. Нею виявилася жінка, яка перебуває на обліку у психіатричній лікарні.

“Враховуючи хронічне психічне захворювання громадянки, Київською місцевою прокуратурою № 9 скеровано до Солом’янського районного суду клопотання про застосування до підозрюваної примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу”, — вказали у прокуратурі.

Нагадуємо, серійному розбійнику, який грабував літніх жінок, прокуратура оголосила підозру.